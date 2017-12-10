全台最具歷史的馬拉松今晨起跑 逾4000人與賽

國內最具歷史的曾文水庫馬拉松，今晨起跑。（記者吳俊鋒攝）

2017-12-10 08:39

〔記者吳俊鋒／台南報導〕由台南市政府等單位共同舉辦的2017曾文水庫馬拉松今晨登場，不僅是國內最具歷史的路跑活動，沿途賽道高度落差更達200公尺，很有挑戰性，逾4000人報名，選手包含近8旬的長輩，以及3歲小孩等，老、中、青一起參與，氣氛熱烈。

曾文水庫馬拉松已邁入第34屆，這次規劃了42公里的全馬、21公里的半馬、12公里的路跑與3公里的健康休閒等4組，參加人數為近3年來之最。

賽事從南區水資源局出發，沿途行經曾文之眼、水庫大壩、觀景樓等，風光明媚宜人，今天清晨7點，由代理市長李孟諺帶領各界貴賓上台，陸續為各組鳴槍、起跑。

李孟諺致詞表示，這場馬拉松最大的特色，是沿途充滿了「水與綠」，幽美的環境讓選手們流連，跑起來也心曠神怡；他建議民眾，完賽後可順遊附近的永興吊橋、龜丹溫泉與梅嶺等知名景點，感受台南風情。

由於活動在水庫園區舉行，賽道高度落差大，尤其壩頂前，更有近100公尺的陡坡，考驗著跑友的體能與意志力，還是吸引各地親子挑戰。

今年的賽事，以12公里路跑組的人數最多，逾1500名選手報名，李孟諺說，在這場活動落幕後，緊接而來的是第12屆台南古都國際馬拉松，將於明年3月4日在永華市政中心西側廣場舉行，屆時歡迎愛好運動的朋友繼續報名參加。