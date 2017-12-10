12/10各報重點新聞一覽

2017-12-10 06:34

自由時報

40億 助地方抗空污

台灣中南部空污問題嚴重，行政院長賴清德要結合地方政府展開抗空污大作戰！行政院有意將環保署手上每年四十億元空污基金，釋出更多補助經費給各縣市，以改善汽機車移動污染源及鍋爐排放等空污問題，回應地方民代及縣市政府的要求。

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利息新低 存款創新高

儘管中央銀行已終結降息循環，但今年第三季本國銀行加權平均存款利率較第二季減一個基點（○．○一個百分點）至○．五六％，創下歷史新低，比全球金融海嘯時期還慘；然而，儘管錢越存越薄，台灣人依舊愛存錢，存款餘額屢創新高。

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健保再現短絀 今年逾百億

衛福部健保署十月預估，今年全年健保收支將出現短絀，且一口氣達到一一○億元，不料截至十月底，短絀已飆到一二四‧三九億元，若再加計十一、十二月的收支，短絀額度恐更大。這也是繼二○○九年後，再次出現收入不敷支出的情形。

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蘋果日報

愛美豐額慘失明 玻尿酸竟阻塞視網膜動脈

愛美豐額打玻尿酸，竟釀失明悲劇！一名婦人到診所注射玻尿酸，期待有飽滿額頭，注射時她突然眼前像有閃電劃過，返家隔天醒來，左眼竟看不到，嚇得到醫院求診，醫師研判是她在注射過程中被戳破血管，原該填充在額頭的玻尿酸隨血流塞住中央視網膜動脈，造成視網膜缺氧失明。醫師指，臉部血管能互通，做臉部注射美容，都有被戳進血管、視力受損風險，若注射過程感劇痛要喊停，到眼科就醫。

今回暖明又冷 後天下探12℃

大陸冷氣團昨持續發威，昨玉山累積降雪達3公分，嘉義則出現12℃低溫，再度刷新今年入冬新低。中央氣象局預測，今天隨冷空氣減弱，白天各地將回溫3至5℃，但明起將有一波東北季風影響台灣，受輻射冷卻效應影響，後天之前中部以北最低溫仍下探12℃，民眾仍須留意保暖。

聯合報

工作危險、退休條件變差…警消考試缺額新高

考選部日前公布今年度「公務員特考一般警察人員考試錄取資料」。統計顯示，今年報考三等及四等考試的消防警察人員、水上警察輪機組及航海組共四個類別組的缺額人數創新高，達到兩百六十七人。除工作性質危險，考試委員認為，退休條件降低，也是考生裹足不前的因素之一。

台灣第一人 詹詠然獲年度世界女雙冠軍

台灣又有運動員在國際體壇揚名。國際網球總會（ITF）昨天公布二○一七年度世界冠軍獎項，我國網球女將詹詠然與「瑞士公主」辛吉絲的女雙組合，榮獲世界女雙冠軍組合，詹詠然也成為台灣網球史上首位獲此殊榮的球員，也是自二○○○年日本好手杉山愛後奪得世界女雙冠軍頭銜的第二位亞洲球員。

中國時報

這廂大砍福利 那廂狂撒銀彈！陸祭年薪220萬 台師明春湧逃離潮

台灣高教不只面臨少子化衝擊，年改新制更將在明年7月上路，公立大學教授退休金遭砍，大陸卻加強惠台政策，如福建祭出年薪50萬人民幣（約226萬元台幣）挖角千名台師，多是頂大正、副教授，據聞這批學者將於明年春季新學期大舉「西進」，台灣教授逃離潮恐將湧現。

彈性給薪逾3萬 教部負擔一半

面對大陸祭出高薪磁吸台師前往大陸大學任教，教育部政務次長姚立德回應，為了讓高教人才留在台灣，從事教學與研究工作，教育部不只將與各部會協調、整合產學資源，即將在107年上路的「高教深根計畫」，亦擬在教授本薪外，提供彈性薪資方案。