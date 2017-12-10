今晨輻射冷卻下探11度！ 白天氣溫回升陽光露臉

今天白天氣溫溫和舒適，回暖感受明顯，民眾可以把握這個適合出遊的天氣。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-12-10 06:34

〔即時新聞／綜合報導〕今天早晨仍受冷氣團影響，各地氣溫偏低，因雲少加上風速減緩，輻射冷卻現象明顯，嘉義以北低溫僅11至13度，其他地區低溫約14至17度，白天冷氣團減弱，各地為多雲到晴，可見陽光的天氣型態，白天氣溫溫和舒適，回暖感受明顯。不過中部以南因擴散條件較差，空氣品質不理想，高屏地區為紅色警示。

中央氣象局指出，今天白天氣溫將回升，北部、宜蘭高溫約20至22度，中部、花蓮高溫24度、南部及台東高溫可達26至27度，不過入夜後西半部低溫將降至12至14度，日夜溫差相當大。降雨方面，今天轉為乾冷天氣型態，剩下東半部地區及北部山區仍有局部短暫雨，其他地區降雨緩和、雲量減少。

空氣品質部分，今天白天起大陸冷氣團減弱，溫度回升至20度以上，降雨減少，中部以南擴散條件較差，高屏地區為紅色警示（對所有族群不健康），中部及雲嘉南為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。馬祖及金門仍受境外污染輕微影響，空氣品質為橘色提醒。

氣象局提醒，今天台灣北部、東半部及恆春半島沿海有長浪發生的機率，晚起中部以北、東部、東南部、恆春半島及各離島沿海空曠地區將有8至9級強陣風，海邊活動或從事海上作業請注意安全。

明起東北季風再度增強，持續影響到下週六，這波冷空氣本身的強度雖較前一波弱，但前期伴隨著較明顯的輻射冷卻效應，中部以北可能有12至13度的局部低溫出現，下週三之後才有緩步回升趨勢。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 13 ~ 20 13 ~ 21 16 ~ 25 16 ~ 24

今天轉為乾冷天氣型態，剩下東半部地區及北部山區仍有局部短暫雨，其他地區降雨緩和、雲量減少。（圖擷自中央氣象局）

今日紫外線概況。（圖擷自中央氣象局）