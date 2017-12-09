軍方同意撥地 老湖口後山打造戰車園區、空中步道拚觀光

湖口鄉公所歷經多年爭取，最近獲軍方同意撥用26公頃用地，將積極向中央爭取建設經費，希望保留軍事遺蹟和茶園，開展成為戰車休閒文化園區。（記者廖雪茹攝）

2017-12-09 22:48

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣老湖口後山原是裝甲兵野外演訓場所，遺留許多碉堡和壕溝，山丘遍布茶園，也是自行車熱門路線。湖口鄉公所歷經多年爭取，最近獲軍方同意撥用26公頃用地，將積極向中央爭取建設經費，希望保留軍事遺蹟和茶園，發展成為戰車休閒文化園區。

湖口鄉鄉長林志華說，湖口在清朝到日治時代即為重要的軍事用地，國民政府接收後，則成為陸軍裝甲兵的野外實戰及訓練場所，基地上遺留10多座軍事碉堡及壕溝；公所將全面調查這些閒置的軍事設施，並轉化成為民眾休憩、體驗及軍事文化展示的空間。

穿越基地的竹13線湖新路，是湖口老街通往新埔的鄉道，隨山丘地勢起伏，兩側遍布茶園，海拔雖然只有100多公尺，卻可眺望湖口和新豐地區風光，向來是賞景和自行車熱門路線。

湖口鄉公所建設課說，為了發展老湖口後山觀光，湖口鄉公所在98年即向軍方提出無償撥用的構想，歷經多年溝通、爭取，最近終獲軍方同意撥用26公頃的特定專用區土地，目前正辦理撥用手續，準備提案向中央爭取補助，初步規劃總經費約2.1億元。

建設課說，初步研擬的戰車休閒文化園區計畫，將在竹13線兩側，新建合計4.7公里長的人行步道，以及4.5公里長的自行車道；還將打造空中步道，沿線建置15座觀景台，加強綠美化植栽，並規劃約1.2公頃青青草園的親子活動廣場。

湖口鄉公所說，老湖口後山的茶園從日治時代即存在，但因早年未登錄，而衍生占耕問題。林志華說，對於基地範圍內占耕的茶園，公所未來將與茶農溝通，保留部分茶園景觀，請農民配合整體開發。

林志華表示，基地融合湖口悠久的軍事史蹟，並可串連湖口老街、大湖口車站公園、牛車驛站、漢卿步道、金獅古道、仁和步道及觀光茶園和苦茶園，希望未來建置完成後，提供民眾獨特的旅遊體驗。

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