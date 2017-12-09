原民女孩國際組織實習 體認「人權是兩岸間最遠距離」

2017-12-09 23:23

〔即時新聞／綜合報導〕來自花蓮的原住民青年徐薔日前在日內瓦國際原住民組織實習，他表示，在接觸國際與世界各國友人交流後發現，國外很驚訝台灣竟已用國內法方式施實施人權公約，深感「人權」是中國與台灣之間最遙遠的距離。

據《中央社》報導，徐薔英、西、法三種語文能力強，自輔仁大學畢業後，獲得設於日內瓦的「原住民族文獻、研究暨資訊中心」（Indigenous Peoples’Centre for Documentation, Research and Information: DOCIP）實習3個月機會，學習與原住民族相關的國際人權機制。

徐薔說，自己身上流有原民血統，關心原民議題，透過在DOCIP的刊物編輯部門實習經驗中，更可以認真去看每個國家的原民政策。

徐薔也結交許多外國朋友，對於台灣國際處境有深刻感受。他說，國際友人都很肯定台灣，尤其當他們知道台灣其實非聯合國會員國，不能簽署國際人權公約，卻仍以國內法的方式實施人權公約並辦理國家報告審查非常驚訝，認同「人權」是台灣和中國間最遠的距離。

實習3個月時間將屆滿，徐薔表示，她代表台灣原民青年走向國際，回台灣後會將所學與國內原住民族團體分享。

設於日內瓦的DOCIP，目的致力提升及保障原住民族權利，例如協助各國原住民族團體參與每年3月在紐約舉行的「聯合國原住民族常設論壇」以及每年7月在日內瓦舉行的「聯合國原住民族權利專家機制」。