八八風災斷水脈 春日鄉鑽探 盼能找回溫泉

2017-12-09 22:38

〔記者陳彥廷／屏東報導〕天氣漸寒，各地溫泉盛地遊客如織帶動溫泉商機燒滾滾，但南台灣的泉脈幾乎都被88風災摧毀於一旦，像屏東縣春日鄉溫泉水脈從有到無，春日鄉公所看好溫泉發展觀光帶動地方，今天前往現勘，將向原住民族委員會、屏縣府爭取經費再鑽井探勘，盼回復「春日溫泉鄉」。

氣溫降吸引湯客上山泡溫泉，春日鄉士文部落原本有溫泉泉脈，雖非特別知名，但因當地海拔高，就算夏日的天氣都比平地涼快不少，且從省道台1線上山不過20分鐘即抵達，登高望遠，一路鳥瞰屏東平原和台灣海峽，是部分溫泉客口耳相傳的秘境。

不過88風災卻是重創整個南台灣的山脈，許多泉脈全被形同走山的土石搬移遮掩，如寶來等等，而春日士文部落也遭遇同樣災情，出水溫泉脈遭斷頭，不少人認為如此美景相伴的溫泉卻從有到無，猶如「欠一味」，加上去年士文居民有往山下遷徒的趨勢，擔憂沒落危機的鄉公所盼以「省道開車20分鐘就能泡到的溫泉鄉」為號召，帶入旅客活絡地方。

去年縣府針對泉脈的先期評估中，確認士文溪附近仍保有溫泉脈，昨天公所、縣府及原民會再度前往現地探勘，鄉長柯自強指出，目前預計和縣府、原民會斥資約1000萬元探勘鑽井，重新回復溫泉脈，並牽管入民居，透過民宿式的溫泉觀光，期盼觀光客進入，再度能活絡整個士文、古華部落的經濟，併同保護屏東少見的高山部落溫泉。