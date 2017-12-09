台電首辦「颱風停電預測賽」 冠軍準確率破6成

2017-12-09 21:59

〔記者林菁樺／台北報導〕颱風停電容易招惹民怨，近兩年的蘇迪勒與梅姬颱風，造成全台史上最高450萬與次高383萬戶停電，搶修工作也讓台電人員累翻。為了強化應變能力，台電透過開放停電等資料，首度舉辦「停電預測挑戰賽」，吸引大數據分析人才建構模型，拿下冠軍的資料工程師宋培源、王宜婷，停電預測準確率高達6成！台電說，若提升至8成，就可供內部參考，讓搶修人員、機具、設備、材料先行進駐停電重災區，提升搶修效率。

台電近年持續推動資料開放，讓大數據人才在電力議題上發揮創意，這回首度設下題目，舉辦已有標準答案的颱風停電預測賽。

台電說明，競賽提供全台7851村里在2014到2016年間、共8個侵台颱風的停電資料，讓隊伍推測2016年以後的梅姬、尼莎及海棠颱風的停電戶數。許多參賽者不僅利用台電資訊，也參考颱風路徑、風速、落雷等資訊加以輔佐。

台電說，過去遇到颱風將侵台時，台電的緊急供電中心配合氣象局資料、歷史路徑等，進行相關分析，以便調度人力，但準確率都低於5成；而這次停電戶數預測結果，前三名準確率達59至61％。

配電處長王耀庭說，颱風預測真的很不容易，以今年的尼莎來說，原本預估從台東登陸，後來改花蓮，最後卻由宜蘭襲台，要如何部屬搶修兵力是一大難題。因此，數據越多、模型漸趨成熟，精準度提升至8成以上，內部即可參考運用。

王耀庭說，過去全台24個區處都是單打獨鬥，但隨著近年的颱風規模強勁，區處常要跨區支援，若停電等數據預測更為準確，人員、機具設備等都可提前進駐，他說，「電線桿很重，需要大型機具吊掛搶修」，若能提早因應，可加快搶修速度。

勇奪冠軍的宋培源與王宜婷都是資料工程師，兩人主要利用颱風資訊及基本用電資料分析，但脫穎而出關鍵在於使用3個模型、進行加權，是所有參賽隊中，準確度唯一突破6成者。

宋培源說，光是找數據就要花上不少時間，肯定台電開放資料，但想要讓準確度提升，需要有台電、氣象等專業人士協助解讀資訊，模型才能更趨成熟。

台電副發言人徐造華也說，預測模型要能實際運用，仍有一段距離，但這是個起步，可以慢慢補足；另外，某地電桿因風災倒榻而停電的機率高，可優先進行電線桿地下化工程，透過大數據也能呈現風險排序，進而決定相關資源配置。