楓葉紅了 阿里山石盤谷步道美不勝收

2017-12-09 21:24

〔記者蔡宗勳／阿里山報導〕實在是太美了！嘉義縣阿里山鄉豐山村石鼓盤風景區石盤谷步道的楓樹，經這波今年最強寒流「加持後」，楓葉終於紅了，景象美不勝收。

楓葉山莊負責人簡天賞說，石盤谷步道的「石盤谷觀光吊橋」前後長約500公尺的楓樹，因為之前氣溫不夠低，「紅葉」比例不及5成，以致顏色參差不齊，讓慕名上山賞楓的遊客大失所望。

不過，經這波強勁寒流後，石盤谷步道楓葉頓時由青綠轉為艷紅，觸目所及都是漫天紅葉，煞是好看，讓今天上山賞楓的遊客讚嘆不已。