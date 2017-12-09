2萬人前遭公然強吻 陳菊嚇一跳

高雄市長陳菊在2萬名觀眾前，被人公然強吻，在旁員警卻束手無策。（記者張忠義攝）

2017-12-09 21:33

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市長陳菊舞台初吻，竟然是被名舞台劇製作人李永豐給奪走了！

吳念真「人間條件1」免費野台演出今晚首場從高雄衛武營出發，僅管只有10幾度低溫，高雄戲迷瘋狂湧入近2萬人，遠超過主辦單位所準備的1萬張椅子，有人還邊看邊吃鹽酥雞，體驗這場吳導給高雄人很野台味的「舞台劇」！

高雄市長陳菊也獲邀上台客串演出，其中飾演里長伯的李永豐，因肯定市長任內表現，忍不住抱住陳菊強吻臉頰，陳菊被突來脫稿演出，也嚇了一跳，但笑意仍掛在臉上，一旁的隨扈也束手無策，台下2萬名觀眾則歡聲雷動，全場笑成一團，將演出帶到最高潮。

「人間條件」製作人李永豐說，「這個戲要這樣演出，真的不容易」，吳念真開始了劇場的編導生涯，從「人間條件」系列到「台灣文學劇場」系列，他始終以溫暖、親民、撫慰人心的基調持續創作。

吳導一直有個「應該去戶外野台演出的心願」，每次在劇場裡演出謝幕時，都會情不自禁脫口而出，「希望有一天，這齣戲可以到台灣各地的廣場或廟口演給大家看。」而如今終於做到了！

高雄市長陳菊在2萬名觀眾前，被人公然強吻，在旁員警卻束手無策。（記者張忠義攝）

高雄市長陳菊在2萬名觀眾前，被名舞台劇製作人李永豐公然強吻。（記者張忠義攝）

事後李仍和陳菊合影比讚。（記者張忠義攝）

吳念真「人間條件1」免費野台演出今晚首場從高雄衛武營出發。（記者張忠義攝）

吳念真「人間條件1」免費野台演出今晚首場從高雄衛武營出發。（記者張忠義攝）

吳念真「人間條件1」免費野台演出今晚首場從高雄衛武營出發，湧入近2萬人。（記者張忠義攝）

吳念真「人間條件1」免費野台演出今晚首場從高雄衛武營出發，有人邊看邊吃鹽酥雞。（記者張忠義攝）