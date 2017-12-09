坐擁無敵海景第一排 「斜坡上的藝術祭」點燈美呆

斜坡上的藝術季首度踏入恆春半島，來到獅子鄉獅頭山廣場，今天點燈開展，從省道就能一睹美景和藝術品。（記者陳彥廷攝）

2017-12-09 21:13

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣政府為推廣原住民藝術，前年在禮納里部落舉辦「斜坡上的藝術祭」，今年再度舉行，還首度踏入恆春半島，今天開幕，晚上從省道台一線經過就可清楚看見耶誕樹點燈，和依山傍海的景色相互輝映，遊客直呼「好有味道的點燈！」

「斜坡上的藝術季」第三場走入恆春半島，首度踏出山區，來到屏鵝公路旁的獅子鄉獅頭山廣場，毫無遮敝的無敵海景完美詮釋「山與海的邂逅」，南國落山風尾的風力不再強襲，卻是徐徐趨走空污，依山傍海讓遊客喜見久違的湛藍天空，4位藝術家的創作也幾乎都與海洋有關，打破以往在山區的展覽模式。

副縣長吳麗雪說，藝術家的創作將長駐獅頭山廣場顧山望海，為配合獅子鄉獨有的大龜文王國文化，除了舉辦講堂，還有輕旅行，現場則配合近年火熱的露營風氣評比野餐布置，邀請民眾在野餐氛圍下感受與自然的藝術對話，「走過路過別錯過」，讓遊客在冬天的空污期，來恆春半島旅遊「換換氣」！

以漂流木藝術聞名的花蓮藝術家撒部．噶照也遠道而來創作，他說，花蓮海岸陡峭也無沙灘，形成居民和海的某種隔閡，來到屏東，發現展點竟是依山傍海中間還有沙灘是大為驚豔，也成為他作品「坐下來吹吹風」的意念，種子隨風飄落在土地上茁壯，象徵人類更要貼近大自然的意象，歡迎大家來坐坐。

從台南市帶著全家人來享受這場藝術饗宴的吳先生說，為了晚間的點燈和藝術創作前來屏東，沿路對海天一線的屏東美景深深著迷，搭配原住民的熱情和與生俱來的藝術天分，放鬆的氛圍令人陶醉。