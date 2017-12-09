明道中學童軍成團典禮 家長親自為孩子戴上領巾

2017-12-09 19:33

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市明道中學今天舉行童軍成團典禮，共加入948名國一成員，由家長親自為孩子戴上領巾，期能傳遞童軍服務、品格紀律與國際觀等精神。

我國童軍運動始於民國元年，自民國26年開始為「世界童軍組織」（World Organization of the Scout Movement）的會員國之一，童軍的國際性活動包括「世界童子軍領袖會議」、「世界羅浮童軍大會」，以及4年舉辦一次的「世界童子軍大露營」。

明道中學於今天舉行童軍成團，典禮典禮在學生團呼聲中熱鬧開場，家長們親自為孩子戴上象徵榮譽與責任的領巾，並由國中部學長姊分享今年美國大露營的參與心得。

明道中學校長汪大久表示，童軍教育是明道中學的特色，在國際性的世界大露營中，明道孩子的身影從不缺席。童軍精神包涵品德教育與榮譽感，加入童軍能學習對自己負責，期許孩子們能確立目標、建立規律，探索自我的無限可能性。

明道中學國中部主任管珮慧表示，「世界童軍大露營」已有百年歷史，每4年號召全球14至17歲童軍聚集在一起，參加為期兩週的冒險活動，第24屆的世界童子軍大露營將於2019年由美國、加拿大、墨西哥聯合舉辦，屆時160個國家代表團將共襄甚舉，明道中學師生也將積極爭取參與。