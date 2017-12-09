製作「超級液壓手臂」大PK 板橋國中奪冠

2017-12-09 19:37

〔記者翁聿煌／新北報導〕全國公私立國中學生活科技創作競賽，今天在新北市江翠國中展開，來自各縣市51隊，共214名師生PK競技，競賽著重考驗與激發學生創造思考能力，選手們必須運用現場提供的工具、材料，運用平日學到的設計與加工方法、科學原理，製作出能執行任務要求的液壓設備，最後由新北市板橋國中奪下第一名，第二名為蘆洲與汐止國中。

新北市教育局長林奕華鼓勵參賽選手們，盡情發揮創意，透過比賽互相觀摩與學習，養成應用所學動手解決問題的習慣，懂得掌握問題的核心，又能適切運用工具，就可以創造出獨創性的作品。

本屆競賽主題為「超級液壓手臂」，選手必須在指定的時間內完成製造液壓手臂，讓這支超級手臂完成各項指定任務。

競賽裁判長、台師大科技應用與人力資源發展學系主任張玉山說，智慧機器人、物聯網、大數據等新興科技，已與生活和工作環境密不可分，教育部調查，大學端選才除了重視學生基礎學力，更看重許多「非考科」及跨領域、專題、實作等類型課程，尤其生活科技實作能力，更是大學系所教授看重的關鍵能力。

教育局教育研究及資訊發展科長吳佳珊說，新北市積極推動「STEAM（科學、科技、工程、藝術、數學）」科際整合教育取向的課程教學發展，鼓勵學生透過動手做的歷程激發創意思考與設計能力，進而解決生活中的問題。