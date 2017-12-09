高市大樹國小運動會 Maker團隊自製獎牌、獎品

大樹國小Maker團隊研發自製前3名獎牌、精神總錦標，激發學童在運動會全力以赴。（記者洪臣宏攝）

2017-12-09 20:02

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄大樹國小今天舉辦運動會，Maker團隊研發自製前3名獎牌、精神總錦標及文昌筆、杯墊獎品，學生使出渾身解數想得好成績，拿到造型吸睛的獎牌及獎品。

大樹國小運動會除了延續過往各項表演活動及運動競賽外，大樹國小與高師大自造者基地合作聯盟的Maker教學團隊，藉由建置雷雕機、3D列印機等發展木工教學，老師們絞盡腦汁發想創意，運用程式設計製作出特別的獎牌、杯墊、精神總錦標及文昌筆等作品。

精神總錦標上有栩栩如生的老鷹、山豬、老虎等雕刻，是由校長雲大維帶領主任楊明達、老師謝鈱鏞、老師謝昆哲等人，利用課程時間及犧牲自己課餘時間製作完成。

分校小朋友拉著木工小狗進場時，獲得全場師長及家長掌聲。在運動會比賽開始後，小朋友們奮力衝刺，希望能爭取前3名及總錦標的榮譽，獲得Maker木工獎牌與精神總錦標。

雲大維表示，校內教師自主成立創課Maker教學團隊，參與師資培訓精進課程，未來也將融入生活科技及資訊科技新課綱課程，今年運動會小試身手，未來Maker教學團隊在教學上，將有更多創新的表現。