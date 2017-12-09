網友促拔掉違法妙禪「如來精舍」 北市民政局：列冊輔導

2017-12-09 19:46

〔即時新聞／綜合報導〕臉書「反妙禪」粉絲專頁指出，妙禪位於台北市南京東路2段的「台北如來精舍」，是台北市民政局函文認定的「列管宗教場所」，多年來違反土地使用分區，要求台北市都發局開罰30萬元。民政局對此表示，市府已訂定「未立案宗教場所輔導要點」執行年度檢查，只要台北如來精舍在消防、公安和音量都合於規定，就讓其存在。

根據《蘋果》報導，都發局表示，妙禪位於南京東路二段95號10樓和6樓的「台北如來精舍」，土地使用分區是第三種商業區，核准用途為辦公室，因此民政局認定為「未立案宗教場所」。都發局說，據102年北市府針對未立案宗教場所會議所作的結論，由立案登記的民政局會勘認定，如果不符合「台北市未立案宗教場所輔導要點」規定，就移給相關單位限期改善，不改善再移給都發局依都市計畫法開罰，不過都發局一直沒有接獲民政局移送。

民政局則說，「台北如來精舍」屬於未立案宗教場所，因和土地使用分區不符，不能取得合法使用。民政局依內政部全國通案規定，這類場所都採取「列冊輔導」模式。民政局說，「列冊輔導」就是輔導與查察雙管齊下，依「台北市未立案宗教場所輔導要點」規定，每年定期訪查及安全宣導。

民政局進一步指出，每年定期對未立案宗教場所執行年度檢查，只要不違反消防、公安、環保、衛生等規定，就讓其存在。而今年5月年度巡檢的台北如來精舍消防、公安和音量都符合規定。