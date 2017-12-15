天天吃好料》苗栗長春鮮肉湯包 「皮薄底厚」有嚼勁

鮮肉湯包鮮潤多汁。（記者彭健禮攝）

2017-12-15 09:29

〔記者彭健禮／苗栗報導〕從事酒類、飲料批發的苗栗市民蔡宏滄，考量批發生意不穩定，6年前加盟鮮肉湯包體系，與妻子徐玉春於上午6點到10點賣起湯包，因蔡宏滄本身就喜愛吃小籠湯包，對於湯包的品質，一點都不馬虎，尤其餡皮自製自桿，「皮薄底厚」讓湯包更具嚼勁，深受饕客青睞。

蔡宏滄說，好吃的小籠湯包，除了內餡紮實、湯汁鮮潤，餡皮也占關鍵的成敗角色，所以雖然他是加盟店鋪，但僅有湯包餡肉由公司配給，餡皮都是每天自製自桿。坊間不少小籠包店，都是採用機器壓製而成現成冷凍餡皮，風味就不如手工桿的餡皮。

開業之初，蔡宏滄也力求湯包餡皮薄透，但他發現「容易軟爛」，口感反而不佳；他遂不斷精進改善，拿捏到「皮薄底厚」原則，讓湯包更具嚼勁。

蔡宏滄「皮薄底厚」的小籠湯包，果然獲得消費者青睞，讓許多消費者吃過就難忘，因此，他的顧客幾乎都是熟面孔的老主顧；蔡宏滄說，曾有客人連續2個月，每天早上到店裡報到，但他笑說「畢竟還是會吃膩」，這名客人之後也「休息」了好幾個禮拜，才又登門。

蔡宏滄的湯包店，位在苗栗市中華路608巷口，鄰近長春化工公司，所以蔡宏滄的顧客不乏該家公司員工，徐玉春考量勞工們工作辛勞，內餡用料也不吝嗇，也因此，蔡的小籠湯包尺寸，較一般坊間湯包略大，一籠7顆下肚，飽足感十足。

另外，蔡宏滄以辣椒、蒜頭、蠔油等調製的辣味沾醬，也深受顧客喜愛，尤其天冷時節，搭配薑絲，一口將湯包入口，伴隨鮮潤的湯汁、紮實的口感，成為一大享受。

開店之初，蔡宏滄的湯包售價，一籠7顆55元，兩年前因原物料價格上漲，調整為一籠60元，調整之初，蔡還頻頻對上門的顧客說「不好意思」，和氣熱情的待客之道，也讓顧客印象深刻。

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