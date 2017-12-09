高職生超有才！唱RAP介紹嘉義市 自導自演《阮嘉ㄟ歌》

嘉義高商廣告設計科學生江承恩等4人，自導自演自拍Rap MV《阮嘉ㄟ歌》，介紹嘉義市美食、景點。（記者丁偉杰翻攝）

2017-12-09 18:49

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕國立嘉義高商廣告設計科三年級學生江承恩等4人，以介紹嘉義美食、景點為題材，自導自演自拍RAP MV《阮嘉ㄟ歌》，這首國台語混搭的饒舌歌影片充滿嘉義風，一PO上網後，網友看了紛紛留言「猛ㄛ」、「因為這首歌我把嘉義重新玩一次」！

嘉義高商最近舉辦畢業專題成果競賽，《阮嘉ㄟ歌》獲得入圍，將在校內展映，創作團隊成員希望有機會代表嘉義高商參加全國性的競賽，讓更多外地遊客知道，其實嘉義的傳統道地美食、旅遊景點很有特色，不容錯過。

《阮嘉ㄟ歌》片長5分20秒，由江承恩導演、作詞及唱RAP，楊宏偉作曲、拍攝，謝昕祐剪接後製，黃丞緯負責動畫設計，4名同學分工合作，從發想到拍攝、後製剪輯完成，歷時約3個月，已上傳在YouTube，網址：https://www.youtube.com/watch?v=Gtq0n970mMs&feature=youtu.be。

江承恩說，他喜歡饒舌音樂，跟著學唱快2年了，這部MV用國台語混搭帶有節奏與押韻寫RAP，串連嘉義美食、景點，生活化又有趣，而且用智慧型手機拍攝，製作成本只約3、4000元，後製最花時間，耗時約1個月，製作期間，團隊成員每天熬夜，雖然辛苦，卻是一個難得的經驗。