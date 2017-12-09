鄭兆村丟手榴彈也破紀錄 建仔讚：很厲害

對鄭兆村破紀錄的表現，王建民直誇他「很厲害」。（資料照，記者黃耀徵攝）

2017-12-09 18:14

〔即時新聞／綜合報導〕台灣標槍好手鄭兆村，服役期間在手榴彈投擲測驗中，丟出80公尺，打破旅美職棒選手王建民71公尺的紀錄。對鄭兆村破紀錄的表現，王建民直誇他「很厲害」！

根據《民視》報導，有旅美經驗的王建民對直誇鄭兆村破「厲害」，更表示，在美國還有棒球選手，是標槍選手轉行的。

陸軍司令部表示，鄭兆村今年11月底入伍服役期間，在手榴彈投擲測驗中丟出80公尺，輕鬆丟破新訓中心紀錄。