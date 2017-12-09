少年車禍器捐 受贈者：這顆腎是我的情人禮物

2017-12-09 18:41

〔記者李忠憲／台中報導〕16歲少年趙柏熏去年車禍腦死，母親廖尉伶為再給兒子活一次決定器捐，造福5個家庭。廖母今天出席醫院舉辦的器官移植感恩音樂會時說，收到受贈者謝卡當下就「好像兒子向她報平安」；受贈腎臟的戴豐祺則說，「這顆腎是我的情人禮物」，場面溫馨。

沙鹿童綜合醫院今天舉行「移植捐贈，讓生命持續發光，無私奉獻音樂會」，邀請許多器官受贈者、捐贈者及家屬出席，其中，捐贈者家屬廖尉伶，與先生育有1子1女，3年前丈夫罹患癌症去世，去年愛子趙柏熏又發生車禍腦死，2次打擊卻未讓她倒下。

音樂會上，廖尉伶擔心上台會悲傷到無法順利分享，她自己錄製一段影片，影片播放著柏熏生前的照片。影片最後，廖尉伶旁排說著，「我們不求回報，只求你們好好的享受一次人生，贏得別人得不到的愛，過著快樂的每一天」，

廖尉伶表示，當天她接到通知趕到醫院，醫師告知兒子永遠醒不過來。她悲傷之餘，「為了讓他再活一次，讓更多人去愛他」，7天後簽下器官捐贈同意書，捐出心、肝、肺、腎、眼角膜，幫助5個人重生，延續5個家庭的幸福。「雖然我不知道器官給了誰，但我相信他們一定比我更愛你，更加珍惜你。」

廖尉伶說，下了器捐的決心後，連呼吸都會痛，但是當陸續收到許多受贈者寄來的感謝卡片，她感覺「好像兒子在跟媽媽報平安，十分溫馨。

受贈者戴豐祺感謝表示，「等了3年的腎臟移植，今年西洋情人節時接獲換腎通知」，心情既雀躍又害怕。他直說，「這顆腎是我的情人禮物」，讓他擺脫洗腎人生。