高雄購物中心「接吻大賽」 夫妻檔勝出獲萬元禮券

「放閃接吻大賽」今天下午在高雄夢時代登場，共有25對情人報名參加。（記者張忠義攝）

2017-12-09 17:49

〔記者張忠義／高雄報導〕一場「放閃接吻大賽」今天下午在高雄夢時代登場，共有25對報名參加，第一名只花39.2分鐘，就輕鬆拿走1萬元獎金禮卷。

今天在幸福廣場SEXY KISS舉辦「放閃接吻大賽」，共有25對報名參加，參賽者要以將另一半抱起來的姿勢並親吻，挑戰一連串有趣的關卡，堅持到最後的勝利者，可獲得1萬元的夢時代現金禮券，報名者可獲得面膜1盒。

參賽隊伍中，都是異性男女，並沒有同性的來報名參加，最後冠軍由35歲的蔡鴻群與34歲陳芳儀奪冠，獲得1萬元夢時代現金禮券，蔡先生是電子業作業員，另一半是他的太太，這次因為看到FB活動而報名參賽，只想多個人生趣事、好玩而已，沒想到那麼輕鬆就拿下冠軍。

比賽一開始，參賽者都信心滿滿。（記者張忠義攝）

糟糕，吻得過火，穿幫了。（記者張忠義攝）

參賽者要以將另一半抱起來的姿勢並親吻。（記者張忠義攝）

報名除了情侶外，還有帶者孩子來參加比賽的夫妻。（記者張忠義攝）