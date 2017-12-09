黃昆輝教育基金會「寶佳教育大愛獎」 表揚8位大愛老師

2017-12-09 17:34

〔記者林曉雲／台北報導〕黃昆輝教授教育基金會首辦「寶佳教育大愛獎」，今天舉辦頒獎典禮，雖然室外只有17度低溫，但頒獎典禮很溫暖很動人。基金會董事長黃昆輝表示，教育愛的特殊處在於無私、不求回報、只有施而無半點受，被愛的是所有學生，全力協助學生發展潛力及無限生機，為未來社會奉獻心力，今天獲獎的所有老師都是教育愛的實踐者，而大愛教師獎設立就是要肯定教育有愛，以點燃社會希望。

黃昆輝表示，有些被外界看成的問題學生，在獲獎老師眼中，只是有點不一樣的孩子，因此絕不放棄任何一個學生，想辦法發現每個學生的亮點，用心讓學生有屬於自己的舞台，協助孩子轉向望向陽光，在窮鄉僻壤的孩子努力向上，來自於偏鄉的孩子一樣有前途。

黃昆輝表示，台灣經濟困頓、貧富差距擴大，可預見窮孩子將有增不減，而政治鬥爭厲害，大人身教不良，適應不良的孩子也會更多，需要更多很有教育愛的老師投入付出，基金會也將繼續努力，為國家貢獻。

基金會捐助人林陳海以書面致詞表示，故事中的孩子如果沒有遇上獲獎的大愛教師，很可能已被家庭經濟壓垮、放棄學業，或被身心疾病困住，難以學習自立，也可能流連在在歧途，不知回頭而繼續沈淪，老師們投入無比耐心和毅力，已接近宗教上的博愛和慈悲心。

前教育部長吳清基表示，黃昆輝教授投入辦基金會，設置很多獎學金，協助貧窮孩子和技職孩子，也對教育政策提出很多建言，黃昆輝擁有極大的教育熱誠和教育愛，對每個學生都關切不已，連學生出路都很關注，「做媒人還包生子」非常不容易，作育英才無數，美化了社會。教育部主秘朱楠賢表示，教育就是要一起來，獲獎老師的故事很感動人。

基金會函請1500多個學校推薦候選人，學者專家及校長經過初審、訪談和複審，選出8位首屆寶佳教育大愛獎老師：「為偏鄉教育播希望之苗」高雄市寶來國中老師林芳玫、「希望天使的希望所在」台北市三民國中主任徐雅鐘、「單純又信賴的眼神激勵了我」高雄啟智學校老師李菽萍、「用生命影響生命、造就生命」新北市明志國中老師范梅英、「相信的力量讓頑石點頭」台北市私立惇敘工商老師洪小媚、「找出每個孩子身上的亮點」新北市蘆洲國中老師陳美如、「我存在，因為愛！」天主教私立磐石高中老師陳志蘭、「樂在犧牲奉獻中」雲林縣馬光國中老師趙一儒，除頒給獎座之外，並頒發獎金20萬元。

獲獎林芳玫老師致詞表示，在偏鄉教書很久，盡自己的努力做自己的事，孩子是未來的希望，不管孩子聰不聰明，都是未來的希望；徐雅鐘表示，4年多前接下訓導主任一職，面對的是居民投訴孩子在社區打架抽菸，了解之後才知道這些孩子小小年紀即承受破碎家庭的殘酷，唯一辦法是晚上留孩子在學校，終於成立希望天使班，讓孩子感受有一群老師愛著他們，也找到表現的舞台，感謝基金會的獎金，對天使班的運作很重要。

李菽萍老師表示，特教孩子是弱勢中的弱勢，即使能成功就業，終其一生仍需要被照顧指導，有的孩子被迫成為一家之主要照顧更弱勢的家人，她也曾在半夜找迷路的學生，找到時抱著孩子一直感謝善心人士和警察，她坦言每天都在天人交戰，拖著一身傷，只盼給家長一點希望。