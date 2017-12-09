牙醫為孩童健檢牙齒 義賣牙刷助家扶

2017-12-09 17:21

〔記者蔡淑媛／台中報導〕南台中家扶中心今天冒雨在大仁國小舉辦「蚤幸福」冬季愛心義賣跳蚤市場，籌募扶幼經費，中西區市議員參選人陳俞融也是家扶的扶幼委員，媽媽張溫鷹是牙醫師，一起設攤義賣牙刷，並邀請台中市牙醫師公會醫師為小朋友做牙齒健檢，發現小朋友人人有蛀牙，非常擔憂，提醒牙齒保健從小就要開始，陳俞融則自豪說，自己沒有蛀牙，就是從小隨著帶牙刷、牙線，保持餐後清潔好習慣。

陳俞融今天和張溫鷹在現場擺起攤位，義賣1000支牙刷，義賣所得全數捐出，很快就被搶購一空，張溫鷹與牙醫全聯會副秘書長廖叔平、台中市牙醫師公會羅界山理事長、蘇祐睴秘書長等多名牙醫師到場幫民眾健檢牙齒，場面熱鬧，不少大人帶著孩子排隊檢查，直說做公益還能保健，一舉兩得。

張溫鷹說，原本打算小朋友健檢牙齒沒蛀牙就送牙刷、牙線獎勵，結果發現人人都蛀牙，每人約有2、3顆蛀牙，最後也送出3百多個潔牙組，希望他們從小就做好牙齒清潔，懷疑小朋友愛吃糖果餅乾等澱粉類零食，易塞牙縫，建議多吃蔬果，幫助咀嚼也不易塞牙，並培養定期檢查牙齒的習慣，成年人每6個月要到牙科定期洗牙一次，兒童則要每3個月就要檢查一次，並且塗氟防蛀。

陳俞融也說，根據衛福部資料國內7歲學童齲齒盛行率近90%，12歲也逾70%，呼籲大家一定要帶孩子到牙科診所檢查或請牙醫師進入校園檢查學童的牙齒，防蛀又養成好口氣是基本的社交禮儀，自已從小被教導要好好刷牙，長大後果然擁有一口潔白牙齒。

台中市牙醫師公會理事長羅界山說，現在很多人雖有固定早晚清潔牙齒兩次，但都做的不是很確實。以至於依舊容易蛀牙和牙周病，不好的口腔狀況，甚至會造成糖尿病、孕婦早產等問題，所以千萬不可輕忽口腔保健。