舞者與機器人共舞 讓視障朋友「看」見舞台劇

現場也邀請到視障小孩親身觸碰庫卡，她笑著說，想像和觸摸到的感覺不同。（記者邱書昱攝）

2017-12-09 17:18

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市政府文化局邀請編舞家黃翊，今晚（9日）7點半在新北市藝文中心演出《黃翊與庫卡2017特別版》，內容結合科技與藝術，落實身心障礙平權議題，透過導聆、手語翻譯、聽打服務，讓視障朋友們一同參加用「聽」的舞台劇！

庫卡（KUKA）是德國生產的工業機器人，由黃翊編寫程式，平均10小時才能寫出1分鐘的動作。話劇內容以舞者代為右手、機器庫卡代為左手，雙方以手語方式，搭配音樂巧妙互動，視障觀眾能夠藉由導聆，透過耳機敘述得知台上的情境。

黃翊說，過去就曾計畫將戲劇結合手語，藉由這次機會提早實現，而且就算是明眼的人觀看舞蹈，部分情境也難以理解，這次還要轉換成文字敘述，讓視障者可以「看」到舞蹈也是有一定難度。

同時，音樂的速度和閱讀速度也是一項挑戰，兩者間如何配速，聲音的高低起伏也要仔細處理，因此，原先的劇本都需要重新修改，讓朗讀的字句能與音樂旋律譜出精彩的話劇。

演員與機器庫卡在舞台中互動，透過導聆，能夠讓視障朋友「看見」戲劇。（記者邱書昱攝）