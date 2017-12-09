「繽紛聖誕．幸福許願」 偏鄉孩童歡聚高雄夢時代

迎接即將到來的聖誕佳節，統一企業慈善事業基金會今天提前舉辦一場別開生面的「繽紛聖誕．幸福許願」慈善公益活動。（記者張忠義攝）

2017-12-09 16:48

〔記者張忠義／高雄報導〕迎接即將到來的聖誕佳節，統一企業慈善事業基金會今天提前舉辦一場別開生面的聖誕節關懷活動，結合統一集團相關企業，在高雄夢時代舉辦「繽紛聖誕．幸福許願」慈善公益活動，邀請屏東偏鄉近200名師生及家長們同樂，希望藉此呼籲社會大眾一起關心偏鄉弱勢的小小主人翁們。

這場透過慶祝聖誕佳節的活動，讓學童有機會感受節慶的歡樂，也能感受正向希望，期許他們在一連串的才藝表演、精彩闖關遊戲、手作活動及表演活動中，懂得惜福、分享與感恩。

統一企業慈善事業基金會總幹事凃忠正說，這場聖誕感恩活動，經由一系列的活動發想，展現課輔班學童的學習成果，更讓孩子們在歡樂的氣氛中，感受社會處處充滿著愛與關懷，進而激發力爭上游的動力。

做善事是一種福氣，做善事永遠不會累，知福惜福分享給不足的人，統一企業慈善事業基金會近年來致力於辦理偏鄉地區弱勢家庭學童課後輔導、偏鄉學校牛乳&豆漿營養贊助計畫、課輔班獎助學金、西部沿海偏鄉小學學童才藝培力贊助；希望在多元學習資源的提供下，幫助他們看見自己的優點，協助孩子從中找到未來努力的目標，生活有新的動力和方向，勇敢探索未來的無限可能。