台中市農會「尋農紀」 210位小朋友一起下田摘黃豆、喝豆漿

2017-12-09 16:46

〔記者蘇金鳳／台中報導〕大肚是台中市主要大豆生產來源之一，台中市農會在今天在大肚沙田路旁舉辦「歡喜來豆陣~尋農紀」，有來自全市210位小朋友及家長參加，不但一同採摘黃豆，還品嚐豆漿，及用黑豆燉煮的豬腳，小朋友及家長都直呼好香、好吃。

為讓小朋友了解在地食材栽種與生產過程，台中市農會今、明兩天在大肚沙田路旁舉辦「歡喜來豆陣~尋農紀」，有來自全市210位小朋友及家長參加，安排台中市國產雜糧代耕團隊的青年農民為講師替小朋友講解。

雖然今天上午台中市下著毛毛雨，但是小朋友還是興味盎然的到大豆田裡採摘黃豆，而且非常專心聽現場的青年農民老師指導如何採摘。

「歡喜來豆陣~尋農紀」就是讓要小朋友從栽種到產地到成為食材整個過程都能了解，在小朋友摘採黃豆後，農會還安排小朋友DIY，自己燉煮豬腳做出「嘻哈燉豬腳」。

台中市農會總幹事林育葦表示，從104年開始與大豆農民契作，並且為了讓小朋友了解農業，要「吃當地，食當季」，展開食農教育，當年就舉辦「歡喜來豆陣~尋農紀」，邀請全市的小朋友來尋農，今年則是第3年。

台中市農會推廣部主任張銘政，台中市約有200公頃的大豆田，約可生產400噸的大豆，產區多半在海線，而大肚區就佔了50公頃，今年大肚區是台中市相當重要的大豆生產。

張銘政表示，台灣大豆進口佔了9成，其他是國內自產，而台中市農會所契作的大豆，都是非基改，因此製成相關產品，都非基改，價格雖貴，但都很健康。