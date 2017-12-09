重溫「我的少女時代」 中女中76級校友穿綠制服回娘家

2017-12-09 16:33

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中女中今天98週年校慶，300名畢業30年的校友也穿上綠制服重回校園，舉辦76級畢業同學會，校方特別布置復刻教室，重現當年教學情景，讓師生們回味拍照，已步入中年的校友坐回木製課桌椅聽老師講課，打鬧談笑，宛如穿梭時光隧道，回到青春少女的學生時代。

畢業30年，走過人生一半歲月，76級畢業生舉辦30年同學會，籌備一年半，當年308班班長、主辦人谷湘儀說，畢業後同學各奔前程，各有不同生命歷練，有同學罹患骨癌，別班同學也有走過病痛的生死關頭，能夠健康團聚，回到當年啟發人格的學校很重要，同學會錄製影片、重製校歌、做紀念品都由同學們一手包辦。

當年畢業有17班約800人，籌備會先從臉書、LINE成立群組，號召同級畢業生，並從中英文姓名等關鍵字搜尋，並比對照片尋人，也從高中畢業紀念冊尋人、找通訊方式，再找不到人，就依當年考上大學名冊，一一翻出大學畢冊尋找，每個同學都動員起來，展開尋人大作戰，終於找回超半數學生，今天有近300人回校同學見面，格外歡欣。

308的王同學在大三時罹患骨癌，抗癌多年，今天回到母校與同學相聚特別興奮，她說，台中女中開啟了她的知性與感性的世界，在學習與同學相處讓她充滿正能量，勇敢抗癌。

同學會也邀請近30名老師回校團聚，在台中女中教學超過30年的國文老師林淑霞說，台中女中的學生不會死讀書，社團活動多，學風活潑，優秀又謙虛，畢業多年仍保有赤子之心，非常開心。她笑說，自己沒有兒子，教過3000多個學生，就像自己女兒一樣！