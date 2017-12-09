民宿牧「雞」犬超愛乾淨 不讓雞隻草坪便便

2017-12-09 16:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣「福人居」民宿露營區，位處大湖鄉大南村山區，擁有開闊美景，吸引不少「露客」造訪，其中，民宿老闆彭乾福飼養的狗兒「Moli」，除協助主人巡山、維護民宿安全，還會把闖入草坪的雞隻「叼離」，避免雞隻在草坪上「便便」，Moli「牧雞」的本領，也成為民宿特色之一。

民宿主人彭乾福原從事警職，長年在台中市服務，8年前退休後，與妻子何春枝帶著Moli 返回大湖鄉大南村老家山林，享受退休生活，因老家位處山頂，擁有開闊美景，許多好友造訪都稱讚不已，建議他可經營民宿；「福人居」遂於4年前營運，陸續也提供露營服務。

因彭乾福希望造訪旅人除能體驗當地的美，也能夠品嘗在地的鮮味，因此供餐的蔬果食材，大多自產，民宿也養了許多蛋雞；不過，雞隻每每於放風時段，常常跑到露營區草坪「便便」，影響環境衛生，彭乾福也得費心驅趕。

結果，彭乾福於兩年前發現， Moli竟開始「牧雞」，見到有雞隻跑到草坪上， Moli就會上前驅趕，甚會用嘴把雞隻叼離。

彭乾福笑說，他並沒有特別教導Moli，可能因長年跟在他身邊，也有樣學樣，而且Moli也喜歡在草坪上休息做日光浴，可能也不希望草坪被弄髒；他起初也擔心Moli會咬傷雞，但發現Moli很靈巧，不會傷害到雞隻。許多造訪遊客見識到Moli的「牧雞」本領，也嘖嘖稱奇。

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