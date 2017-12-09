地方政府懸賞抓綠鬣蜥 專家憂恐有人繁殖冒領

為了防治綠鬣蜥，地方政府紛紛祭出捕捉獎金等誘因，吸引民眾捕捉，但有專家認為這反而會讓有心人士嘗試大量繁殖。（資料照，記者陳冠備攝）

2017-12-09 17:03

〔即時新聞／綜合報導〕外來入侵種綠鬣蜥由於在台沒有天敵，族群擴散迅速北從新竹、花蓮，往南到墾丁國家公園都能看到其蹤影，光高屏地區3年就捕捉超過2300隻，為了防治綠鬣蜥，地方政府紛紛祭出捕捉獎金等誘因，吸引民眾捕捉，但有專家認為這反而會讓有心人士嘗試大量繁殖。

為了阻止綠鬣蜥擴散，嘉義縣政府曾進行「抓綠鬣蜥換獎金，解決外來種入侵」的政策，邀民眾來抓外來種的「沙氏變色蜥」及「綠鬣蜥」換獎金，但想不到獎金瞬間被領完，民眾為了領獎金囤積綠鬣蜥屍體等，屍袋內發出陣陣惡臭，不過懸賞獎金的政策，在專家眼中，可能不僅無法減少綠鬣蜥的數量，反而會創造有人嘗試大量繁殖綠鬣蜥的誘因。

據《中央社》報導，屏科大野生動物保育研究所助理教授陳添喜說，祭出獎金鼓勵民眾參與捕捉工作，反而鼓勵有心人大量飼養，來冒領獎金，造成問題；陳添喜認為，地方政府只要請專人計畫性捕捉，就能夠解決綠鬣蜥繁殖過量的問題，將對環境的影響降到最低。

先前就傳出嘉義提供97萬懸賞金，結果前6人就繳交800多隻綠鬣蜥，約16萬8千隻沙氏蜥，一下子就領光，令人懷疑是不是先養再交領補助，還傳出有人先用3元或3.5元大量收購，再領補助賺價差；但也有人質疑，政府所提供的獎金相當微薄，若飼養綠鬣蜥冒領懸賞獎金，可能入不敷出。

另外，有立委提議開發綠鬣蜥料理，陳添喜認為綠鬣蜥生活在水溝，身體會帶有病原及污染物，並非安全及衛生的食物，不鼓勵大家食用，政府應審慎評估。