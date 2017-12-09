倡導健走抗癌孫正春夫婦 獲投縣模範志工家庭表揚

2017-12-09 16:04

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣政府今表揚績優志工及模範志工家庭，其中住南投市的黃偵雄、謝美秀夫婦一家3口投入志工服務行列，另「 走路，讓我重生 」一書主人翁孫正春，與妻子邱陳梅香也因長年攜手擔任志工，均獲模範志工家庭表揚。

南投縣政府與南投縣志願服務推廣中心，今天在縣府禮堂表揚包括縣議員曾振炎在內332位績優志工，分別頒給金、銀、銅質獎章及得獎證書，另表揚孫正春及邱陳梅香、游禮堂及林理月、林振權及楊秀珠、黃偵雄及謝美秀4組模範志工家庭。

黃偵雄、謝美秀夫婦，自92年起即先後參與南投市衛生所、縣警察局婦幼隊等機關團體志工，擔任毒品防治中心志工期間，透過家庭訪視給予藥癮者及眷屬關懷及鼓勵，使藥癮者在戒癮之路不孤單，而女兒黃珮珊也受父母影響，在今年加入南投婦女之友會志工行列。

住埔里鎮的孫正春，則因身體力行健走抗癌成功，20多年來與妻子邱陳梅香積極倡導健走養生，還被寫成「 走路，讓我重生 」一書，夫妻倆並自92年起攜手投入國史館台灣文獻館及林業試驗所等單位志工服務行列，迄今夫妻倆除樂當志工，也堅持每天至少赤腳健走1萬步。

黃偵雄夫婦表示，感謝老天可以讓他們幫助別人，把多餘的給不足的就能讓這個社會更美好，全家投入當志工，有了共同話題與生活重心，也讓家庭生活更加幸福美滿。

孫正春夫婦說，當志工讓他們夫妻倆從為別人付出中獲得心靈上的快樂，找到生命價值，有助身心健康，希望大家一起來當志工!