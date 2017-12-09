竹縣冬季東方美人茶評鑑 徐耀良特等獎4連霸

新竹縣冬季東方美人茶優良茶評鑑今天公布成績，過去3年都拿特等獎的峨眉茶農徐耀良（中），再度拿下今年的特等獎。（記者蔡孟尚攝）

2017-12-09 15:57

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣冬季東方美人茶（膨風茶）評鑑今天在北埔鄉農會進行決賽，過去3年都在這項比賽拿下特等獎的峨眉茶農徐耀良今年再度奪得特等獎，他另外也有參賽茶拿下頭等第3名、第6名佳績。

徐耀良分享他的製茶心得說，19歲開始學製茶，扣掉當兵2年，有37年在製茶，感受非常深，他剛開始跟爸爸一起做茶因為見解不同時常吵架，做到後來才知道茶葉學不完，永遠在學習，沒有永遠的第一，只有耕作方式要酌量改善。

「消費者有口福了！」徐耀良分析，今年的冬季東方美人茶因為9月底溫度很高又沒有下雨，造成桃竹苗茶區死掉約1/3的茶，可說是全面性的冬季減產，農民擇優採茶得到質量非常好的茶菁，乾旱年份做出來的茶因此品質比較好。

北埔鄉農會總幹事莊烘岡說，本次參賽點數有452點，經過茶業改良場評審接連3天的評鑑後，刷掉174點未能入圍，淘汰率約38.5％，可見評審把關相當嚴格，農會也首度開辦茶農以大包裝不裝罐的「裸茶」型態繳茶，然後平均抽樣進行評鑑，並於評鑑完成後再行辦理統一分級包裝，杜絕投機者以茶樣混充影響比賽公平性。

  • 新竹縣峨眉鄉茶農徐耀良拿下今年冬季東方美人茶優良茶評鑑特等獎的茶葉。（記者蔡孟尚攝）

    新竹縣峨眉鄉茶農徐耀良拿下今年冬季東方美人茶優良茶評鑑特等獎的茶葉。（記者蔡孟尚攝）

  • 新竹縣冬季東方美人茶優良茶評鑑今天完成決賽，不少愛茶人士在賽後進入會場品評得獎茶的風味。（記者蔡孟尚攝）

    新竹縣冬季東方美人茶優良茶評鑑今天完成決賽，不少愛茶人士在賽後進入會場品評得獎茶的風味。（記者蔡孟尚攝）

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