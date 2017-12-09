竹縣冬季東方美人茶評鑑 徐耀良特等獎4連霸

新竹縣冬季東方美人茶優良茶評鑑今天公布成績，過去3年都拿特等獎的峨眉茶農徐耀良（中），再度拿下今年的特等獎。（記者蔡孟尚攝）

2017-12-09 15:57

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣冬季東方美人茶（膨風茶）評鑑今天在北埔鄉農會進行決賽，過去3年都在這項比賽拿下特等獎的峨眉茶農徐耀良今年再度奪得特等獎，他另外也有參賽茶拿下頭等第3名、第6名佳績。

徐耀良分享他的製茶心得說，19歲開始學製茶，扣掉當兵2年，有37年在製茶，感受非常深，他剛開始跟爸爸一起做茶因為見解不同時常吵架，做到後來才知道茶葉學不完，永遠在學習，沒有永遠的第一，只有耕作方式要酌量改善。

「消費者有口福了！」徐耀良分析，今年的冬季東方美人茶因為9月底溫度很高又沒有下雨，造成桃竹苗茶區死掉約1/3的茶，可說是全面性的冬季減產，農民擇優採茶得到質量非常好的茶菁，乾旱年份做出來的茶因此品質比較好。

北埔鄉農會總幹事莊烘岡說，本次參賽點數有452點，經過茶業改良場評審接連3天的評鑑後，刷掉174點未能入圍，淘汰率約38.5％，可見評審把關相當嚴格，農會也首度開辦茶農以大包裝不裝罐的「裸茶」型態繳茶，然後平均抽樣進行評鑑，並於評鑑完成後再行辦理統一分級包裝，杜絕投機者以茶樣混充影響比賽公平性。