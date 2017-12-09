屏東「扶輪之子」8年來逾千人受惠

2017-12-09 15:49

〔記者邱芷柔／屏東報導〕國際扶輪3510地區與屏東縣政府社會處合作推動「扶輪之子」兒少認養計畫，提供弱勢兒少每年1萬2千元獎助學金，8年來認養孩童人數衝破千人，捐助金額超過1200萬，今天在縣府舉辦今年度的受贈典禮，由30個扶輪分社70多位認養人資助176位學生。

扶輪之子受贈人姿岑說，她是單親家庭的孩子，家裡經濟狀況並不是很好，從小跟姊姊由爸爸一手拉拔，升國中後進入升學班，但學校的學雜費、課外書籍費、學校活動費等支出更多了，因為有了1萬2千元助學金，才減輕了爸爸的負擔，也讓她除了讀書外可以順利報名參加校外比賽，她特別感謝向陽關懷協會的老師提報她成為扶輪之子，她會好好念書、生活，以後成為有能力回饋社會的人。

受贈典禮上由認養人親自頒發獎助學金、關懷問候認養童，認養童們也向長期資助的叔叔阿姨透過卡片、擁抱及靦腆的笑容表達內心的感謝，場面格外溫馨。

社會處長劉美淑表示，扶輪社多年來展現了力行扎根教育理念的決心，是縣府相當重要的民間資源，8年來認養孩童衝破到一千多位，期待未來扶輪社持續與縣府一起扶助弱勢孩童、關懷弱勢兒少，鼓勵正在就學的學生們不因環境困難而放棄夢想與學習機會。

國際扶輪3510地區總監莊景芳也說，透過屏東縣政府協助轉介孩童名單，讓他們有機會集結各社力量關懷弱勢孩童，期盼這股愛的力量陪伴孩子勇敢向前衝。