虎尾糖都文化節登場 「糖鐵復駛」最受鐵道迷期待

糖業文化百年足跡展示館展示五分仔車，歡迎大家拍照。（記者廖淑玲攝）

2017-12-09 15:44

〔記者廖淑玲／雲林報導〕「連小英總統都坐過」，虎尾糖廠糖都文化節今天開幕，熱熱鬧鬧將舉辦1個月，活動期間將開放小火車搭乘；雲林縣長李進勇宣布，「糖鐵復駛」已納入前瞻計畫，請全國鐵道迷拭目以待。

雖然日前發生休旅車衝撞小火車的震撼事故，加上首波大陸冷氣團來襲，氣溫驟降，今天虎尾糖廠糖都文化節開幕，仍無損民眾參加活動的熱潮，蔗香音樂會、演唱會、美食嘉年華、創意寫生比賽、趣味競賽一場接一場，陪伴民眾歡度假日。

虎尾糖廠廠長賴坤發指出，虎尾糖廠是台灣唯二還在產糖的糖廠，更是唯一仍以五分車載運甘蔗的糖廠，此次活動特別以此為重點，向民眾介紹精采的糖業生活，藝術家在同心公園入口處創作地景藝術，今天也由到場貴賓共同揭幕。

尤其難得的是，廠方設計一座糖果屋，推出糖業文化百年足跡展示館、循環經濟展與體驗及許多以糖為元素的創意活動，還有最夯的搭乘五分車體驗，歡迎全國遊客及鐵道迷前來。

活動期間開放製糖參觀、虎尾鐵橋、虎尾驛都是舊時糖廠生活的一部分，活動從今天起至明年1月1日，提供多項免費活動，靜態展至明年1月9日，歡迎民眾一起來體驗精采的糖都生活。

李進勇今天在場也宣布，經由中央及地方積極努力，糖鐵復駛已指日可待，歡迎大家一起到虎尾體驗最快速的高鐵，和最「古錐」慢速的五分車。

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