比全雞更猛！南橫全馬冠軍獎品加碼 全豬...活的！

烤山豬是原住民招牌美食，南橫馬拉松當天有烤豬吃到飽活動，全馬總冠軍還加贈活的全豬一隻。（記者王榮祥攝）

2017-12-09 15:41

〔記者王榮祥／高雄報導〕2018高雄南橫馬拉松反應熱絡，累計已超過千人報名、距離1500名額上限即將額滿；高市原民會今宣佈為感謝各界捧場、決定加碼獎品，當日全馬總排名第一選手，將可獲「全豬」一隻、活的。

2018高雄南橫馬拉松由交通部觀光局茂林國家風景區管理處、高市原住民事務委員會等單位合辦，明年1月27、28日兩天，在高雄美麗的山區登場。

南橫馬拉松被譽為全台最美風景的馬拉松，除風光明媚，沿途部落原住民特色更是濃厚。

原民會說明，賽事起、終點設置在不同處，全馬以寶來國中為起跑點，途經高中部落、塔拉拉魯夫隧道、桃源區原住民文物館、勤和部落、少年溪、樟山、玉山國家公園梅山山莊、梅蘭派出所、樟山國小、復興部落瓦阿係吊橋等，最後抵達桃源區運動場為終點。

比賽總共分四組，老鷹全馬祖42.195K（限600人）、飛鼠半馬組21K（限300人）、山羌休閒組10.5K（限300人）、野豬健康路跑5K（限300人）。

為鼓勵跑者參與，高市府原民會今宣佈，當天除了烤豬吃到飽，將另外加碼、贈送一隻全豬迎接全馬總排名第一名選手，象徵專屬冠軍的榮耀。

原民會主委谷縱表示，送全豬是原住民獨具的特色文化，主要象徵勇士的歸來之意，而勇奪全豬的選手，可將全豬帶回家享受冠軍喜悅，並在頒獎典禮接受眾人歡呼。