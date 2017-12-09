士林官邸菊花展邁尾聲 加碼送多彩盆栽

2017-12-09 15:31

〔記者黃建豪／台北報導〕號稱歷年最精彩的2017士林官邸菊花展，開展3週以來，明天將邁入尾聲，以知名電影為主題，在展區內重現多部電影的經典場景，現場亦擺設綠材攤位，讓民眾免費體驗新奇的植物槌染，台北公園處今宣布加碼，若遊客在展區現場掃描田園城市的QR Code，並在臉書活動頁面打卡，即贈送限量多彩小品盆栽。

公園處表示，2017年菊展是第16年舉辦，每年在年初就結合各單位的腦力激盪發展出當年菊展的主題，並配合訂定的主題來栽培設計當年度的造型菊花，是公園處每年的大型展覽，且可免費入場。

今年度菊展設計的理念來自於人們喜愛的電影場景，讓民眾在賞花的同時也能一遊電影世界的想像空間，是一個創意及才藝豐富的菊花展覽。

另配合柯市府推廣田園城市政策邁入第3年，士林官邸菊展亦擺設有田園城市展攤活動，讓來自各地的民眾體驗植物槌染，在攤位的活動了解田園城市的精神與價值，並推出「可食植物槌染DIY」，讓民眾自行用滾壓的方式，將存於植物中的自然色素從花、葉、果實中萃取而出，做為染料，並把彩色及形狀拓印在棉布上，進一步變為手帕 、袋子 、家飾品…等實用品，增加了可食植物對生活中的運用。

公園處表示，為了回饋市民朋友對田園城市的大力支持，市府已成立田園城市臉書粉絲專頁，分享田園城市相關知識及好康，公園處也特別加碼活動，民眾現場掃田園城市QR Code，成為田園城市FB粉絲並專頁按讚打卡外，並分享田園城市FB粉絲專頁，即可免費獲得小品盆栽。