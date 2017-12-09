倫敦收進城費紓解塞車 台灣則用這方法...

2017-12-09 15:05

〔記者陳宜加／台北報導〕英國倫敦擁有860萬人口，且每年有將近2000萬名觀光客，加上身為國際金融重鎮，人口稠密，交通壅塞問題也成為倫敦惡夢。為此，倫敦祭出「交通擁擠稅」，針對入城車輛收取進城費，我國交通部則表示，目前並未討論類似作法，現階段以提升大眾運輸使用率、抑制私人運具為解方。

倫敦擁有全球第一條地鐵，大眾運輸系統也相當便捷，不少公車24小時開行，但塞車問題依然存在。倫敦「交通擁擠稅」正式名稱為「交通擁擠附加費」，是英國政府針對汽車進入市區的額外收費，在特定路段行走的車輛必須付費，紓解尖峰時段市區交通。

造訪倫敦，一定會親身經歷當地塞車惡夢，記者日前赴倫敦採訪，天天遭遇嚴重塞車，常有10至20分鐘動彈不得，眼看號誌由紅轉綠再變成紅燈，當地人早已習慣，甚至不少車輛困在車陣中，跨越安全島迴轉掉頭，面對塞車，遊覽車駕駛也說：「It’s London.」

帶歐洲團超過20年的東南旅行社領隊鄭惠美說，倫敦2003年起徵收「塞車費」，每週一至週五上午7時至晚間6時，車輛進城要收取11.5英鎊。

她說，每次來到倫敦，無日不塞的交通，總讓她在行程銜接上感覺是一場惡夢，倫敦是座有歷史的城市、道路不大，且因是全球重要金融重鎮，外來人口多，加上大量觀光客，「來倫敦就要有塞車心理準備。」

過去台灣也曾研擬比照倫敦收取進城費，但僅停留於討論階段；去年台北市為解決內湖尖峰時段交通嚴重壅塞問題，提出在內科實施徵收「擁擠稅」的想法，台南市雙城地區也一度考慮實施，但均未形成政策。

交通部路政司長陳文瑞表示，過去曾有學者提出類似想法，目前主要以兩面向解決交通壅塞問題，包括提升大眾運輸使用率、抑制私人運具，鼓勵更多人使用城際軌道運輸或國道客運，城內則使用捷運或公車。

他說，相同道路面積下，大眾運輸每小時疏運人次遠高出私人運具，目前各都會區也祭出抑制措施，例如市中心停車費收費基準更高、累進費率等，提高使用成本，讓用路人考慮放棄私人運具、轉換大眾運輸。

華航12月1日起開航倫敦，台北直飛倫敦蓋維克機場，華航指出，蓋維克機場進入倫敦市區，搭乘機場快線至維多利亞站僅約30分鐘，可以避開塞車。