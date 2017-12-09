土庫農會「移動餐桌」呈現鄉鎮農產特色

2017-12-09 14:49

〔記者廖淑玲／雲林報導〕土庫農會休閒農業跨域整備，結合農事、四健、家政等聯合成果發表，今天在該農會的5號倉庫舉辦，首創「移動餐桌」及結合繪本呈現在地風情，各鄉鎮農產特色料理以西餐呈現，翻轉刻板印象。

蒜頭土豆雞肉捲搭時蔬、酸高麗菜鴨片湯、迷迭香口湖鯛魚福袋，在土庫農會家政班巧手料理下，推出「移動餐桌」，原本是農村極為常見的家常菜，變身為特色創意料理，並且搭配西餐用餐環境，讓農糧署、雲林縣政府農業處等農政單位官員大開眼界，一聲「開動」，人人大快朵頤，展現台灣農業的創意與富足。

黃萬聰說，去年農會成功活化八角倉庫後，將老舊倉庫變身為藝文展演中心，帶來極大迴響，今年度再推出原本是廢墟的5號倉庫重建計畫也在積極進行中，整合各項軟體內容，並邀請東海大學餐飲系教授周碩雄、南投暨南大學教授陳國明及薰衣草森林品牌主廚教導農會家政班班員創新料理，運用在地食材亨飪出精緻佳餚，展現雲林首創「移動餐桌」，未來希望結合一日遊、二日遊，創造土庫新經濟。

在地繪本創作家張真輔展示耗時1年多完成的「魔豆與魔鬼豆」繪本，以土庫聞名遐邇鴨肉麵線的「鴨媽媽說故事」為主軸，介紹出土庫優質農產品及社區特色，且完全是手工限量版，精美活潑的內容讓大人小孩都愛。

現場還展示青農研發的鵝油手工皂、蜂蜜氣泡水及DIY體驗、黑金剛花生糖、友善耕作的優質農產，同時表揚土庫鎮米質競賽優勝農友，完全不受冷氣團影響，全場氣氛熱絡。