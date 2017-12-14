天天吃好料》北港麵線糊 滷蛋白老客人最愛

麵線糊、油飯及爆皮湯是葉成豐來店消費者常點的早餐。（記者陳燦坤攝）

2017-12-14 09:21

〔記者陳燦坤／雲林報導〕在北港傳承三代的麵線糊，不變滷汁的好味道，淋上一匙肉燥，不論是平凡麵線糊或油飯立即香氣四溢，老闆葉成豐遵從母親交代，熬製的肉燥一定要真材實料並當天備料，讓消費者嚐到新鮮美味。

每天早上六時，葉成豐的攤位前即冒起白色濃煙，挾雜著陣陣香氣，那是許多北港民眾熟悉的早餐，在鍋裡滾得冒泡的麵線糊，散發一股白麵線的清香，攤位左側有一鍋在爐火上煮得沸騰的肉燥，則是葉成豐店的美食祕密，不僅可聞到肉香，還有成塊入味蛋白的軟嫩與鹹甜的好味道。

葉成豐麵線糊手藝源自家傳，五十年前母親清晨在朝天宮廟旁推著攤車，靠肉燥油飯及麵線糊吸引不少客源，考量母親餐風露宿的辛勞，原本是上班族的葉成豐辭掉工作，返家專心向母親學習熬煮麵線糊，為保留家傳小吃口味，葉成豐接受母親建議，肉燥等食材需當天備料，所以每天凌晨三時便起床，開始將碎肉炒香再添入醬油等佐料。

過去許多消費者要求麵線糊泡一枚蛋黃，剩下的蛋白則毫無用處，葉成豐與母親出身寒微，對食材相當珍惜，多次思考將蛋白變成可口小菜，最後想到將蛋白蒸熟並切塊，置入滷汁長時間文化慢煮，現成為攤位裡的特色小吃，葉成豐也在母親肉燥米糕基礎上，研發出蝦仁飯等小吃，提供消費者更多選擇，但葉成豐坦言，麵線糊仍是老主顧的最愛。

母親近來年邁，攤位經營都交由葉成豐及姐姐打理，葉家麵線糊第三代也逐漸接手，不論時間經過多久，葉成豐堅持所有使用食材需新鮮且真材實料，才不辜負消費者的支持。

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