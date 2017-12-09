路竹蕃茄節開幕 陳菊邀民支持在地農產

2017-12-09 14:21

〔記者黃佳琳／高雄報導〕今、明兩天登場的「2017路竹蕃茄節」在路竹體育園區熱鬧登場，結合農產展銷、鮮採蕃茄、農村體驗等精彩活動，展現地方的文化風情；市長陳菊啟動路竹四寶慶豐收的開幕儀式，並頒獎給蕃茄評鑑得主，她說，路竹蕃茄質量俱佳，產期約有5個月，歡迎民眾多多支持在地優質的農特產品。

陳菊說，路竹向以四寶「蕃茄」、「雞蛋」、「花椰菜」和「虱目魚」聞名全台，由於路竹土質佳、鹽分高，所生產的蕃茄口感滋味鮮甜，加上農民的用心栽種，路竹蕃茄節今年已邁入第15屆，成為在地最具特色的節慶活動；雖然活動僅短短兩天，但蕃茄的產季約有5個月，民眾可以親自走訪產地，品嘗新鮮現採的好滋味。

今年蕃茄評鑑部分，經路竹區農會嚴格評選，紅色小蕃茄和黃色小蕃茄分別由蔬菜（蕃茄）產銷班第6班王賜伍，和蔬菜（蕃茄）產銷班第12班蔡慶國掄冠，陳菊也親自頒獎，向優秀農民表達肯定和鼓勵。

路竹區公所指出，活動除規劃有農特產品展售、蕃茄醋DIY和試飲、寫生活動，及鮮採蕃茄等豐富節目；為讓民眾認識路竹四寶，區公所更與地方廠商合作，推出一系列好康優惠、美食饗宴、闖關遊戲和虛擬實境體驗，滿足民眾味蕾，同時結合時下最新科技體驗，一早便吸引不少民眾前往參與體驗。