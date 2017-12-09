入境帛琉需宣示 外交部：違者恐付高額罰金

2017-12-09 13:46

〔記者彭琬馨／台北報導〕我國位於西太平洋的友邦帛琉，為維護當地自然生態環境，自本月7日起，將在所有入境旅客護照內頁加蓋「帛琉誓詞（Palau Pledge）」入境戳章，旅客須於欄位上簽名，表示願意共同維護當地生態，才能入境；外交部對此呼籲，帛琉環境法規嚴峻，若國人至當地旅遊務必遵守當地旅遊環保規範，以免受罰。

外交部昨晚發布新聞稿表示，帛琉總統府6日頒布行政命令，自7日起，移民官員將在所有入境帛國的外國旅客護照內頁蓋上「帛琉誓詞（Palau Pledge）」，旅客須於欄位上簽名，才能獲准入境，以作為在帛琉旅遊期間，「願共同維護環境生態及尊重帛琉文化的承諾」。

外交部說，帛琉政府希望藉此向外界宣導帛琉倡議海洋資源永續發展的理念，也因為該措施主要目的是為帛琉後代子孫留下一個友善良好的生活環境，因此特別邀請帛琉當地孩童參與設計「帛琉誓詞」內容。

外交部提醒國人，帛琉相關環境法規嚴峻，一旦觸法可能面臨高額罰金或罰責。

自1999年開始與台灣建交的帛琉，經濟多半仰賴外國觀光客，日前曾因中國國家旅遊局禁止各大旅行社組團前往帛琉，若違反將受到嚴厲處罰，恐影響台帛邦交，外交部長李大維日前在立法院備詢時也坦言帛琉「讓我傷腦筋」，不過目前情況已趨於穩定。