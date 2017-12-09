中華藝術學校「藝術育苗秋季展」熱鬧如社區嘉年華

中華藝術學校今天在校園進行人文養成˙藝術育苗秋季展演，吸引許多民眾前往觀賞，現場氣氛熱烈宛如社區嘉年華。（記者張忠義攝）

2017-12-09 13:51

〔記者張忠義／高雄報導〕高雄中華藝術學校今天展開「2017人文養成˙藝術育苗秋季展演」，還結合社區幼兒、青少年，辦理綜合性藝術展演、競賽、推廣等文藝活動，並將藝術專業化延伸至臨近社區及市民共同參與，建置生活美學校園環境及美感生活，架構生活溫馨角落，共同創造人文藝術環境，吸引許多民眾前往觀賞，宛如社區嘉年華。。

小朋友載歌載舞，相當可愛。（記者張忠義攝）

今年秋季展演活動內容非常多元，影劇科大眾傳組與多媒體動畫科聯手以微電影、動畫來表達對生命、環境的人文關懷。

中華藝校藝術盒內的動漫角色，吸引不少人觀賞。（記者張忠義攝）

音樂科融合本土、國際教育及原住民音樂素材，釋放年輕人的青春、創意、活力及人文關懷。雙語小學部的小朋友們，呈現「美語、藝術與人文」的三合一教學成果。現場有超過千件學生獲獎的作品，並安排影片動畫、趣味闖關、藝術體驗、才藝競賽、藝術市集等多項互動活動。

學生變身油漆工，也能藝術創作畫出聖誕的氛圍圖像。 （記者張忠義攝）

中華藝校秋季展演呈現不同領域的學習成果，在「人文養成．藝術跨域」的基礎上，建造青春藝術創客基地，能讓學生適性揚才發展，甚至提供國中生職涯探索機會，將自己泉湧的青春藝術創客夢，由平地向蒼穹無盡伸展，最重要的是透過自己動手實踐創意，讓腦力及創意無限開展蔓延，進而分享建立更好的社群關係，且成為美術館園區內具有整體感的文化藝術延伸景點，積極創造社區故事，建構社區居民記憶，讓校園替社區加分，讓社區因校園而增色。

學生得創作吸引社區民眾前來觀賞。（記者張忠義攝）

舞蹈班學生表演相當吸睛。 （記者張忠義攝）

學生們在秋季展演呈現他們的學習成果。（記者張忠義攝）

中華藝校也有不少「阿兜仔」。（記者張忠義攝）

學生的電唱表演，有如街頭藝人般的演出。（記者張忠義攝）

學生熱舞表演吸引大眾目光。（記者張忠義攝）