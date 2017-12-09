全國首座水中耶誕樹 台中今晚浪漫點燈

水中耶誕樹倒映在水中，相當浪漫。（記者張菁雅攝）

2017-12-09 13:31

〔記者黃鐘山／台中報導〕最不一樣的耶誕樹在台中！台中市政府有別往年在市府廣場設置耶誕樹並舉行系列活動，今年發揮創意構想，在中區熱門景點柳川打造全國首座水中耶誕樹，市長林佳龍今晚7時將到場參加耶誕樹點燈儀式，正式點亮柳川河岸。

市府水利局與新聞局合作，在柳川打造全台首座水中耶誕樹，樹體以柳川的川川不息作為概念設計，樹上更結合花博意象，裝飾著台中四大花卉文心蘭、劍蘭、百合及火鶴，閃亮的耶誕樹在美麗的柳川中呈現倒影、相互映照，浪漫十足。此外，現場也設置多項藝術互動裝置，包括充滿科技感的皮影戲及浪漫的3D花海，要讓民眾體驗最不一樣的耶誕節。

水利局長周廷彰指出，柳川（中正柳橋至民權柳橋段）水質改善與沿岸景觀營造工程去年完工後，在柳川水舞台舉行音樂會，並打造創意藝術光景，受到民眾熱烈歡迎，今年與新聞局合作，結合耶誕氛圍，使用LED燈裝飾了超大禮物盒、浪漫鬱金香、玫瑰花海、橋下光廊道及七彩愛心樹等藝術裝置，將持續展演到明年3月4日。

新聞局長卓冠廷表示，今年耶誕樹由中區工藝團隊ZAMAMA大視設計打造，高度達到9公尺，樹上裝飾著金屬製的台中四大花卉文心蘭、劍蘭、百合及火鶴，樹體設計則象徵柳川的川川不息，現場更設置了兩座互動裝置，包括充滿科技感的皮影戲及浪漫的3D花海，將讓民眾感受不一樣的耶誕氛圍。

此外，結合台中特色及異國風情的耶誕市集也將於今日起至25日，在興中停車場旁熱鬧登場，結合台中及國外的美食與文創作家，現場佈置5座小木屋，讓民眾品嘗來自台中及北歐兩個地區不同風味的特色美食。

12月23日至25日在豐原陽明大樓也有精彩耶誕系列節目，23日至24日下午3時開始有少年兒童合唱團、雜技團、社交舞表演、扯鈴表演，25日晚上還有台語歌手蔡佳麟熱情獻唱。

市府在熱門景點柳川打造全國首座水中耶誕樹。 （台中市政府提供）