冬至近 澎湖發表新繪本、體驗製作「雞母狗」

雞母狗新書繪本發表會，並舉行作者簽書會。（記者劉禹慶攝）

2017-12-09 13:30

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕冬至節慶將屆！澎湖縣生活博物館及身心障礙福利館，今不約而同舉行雞母狗製作體驗，讓親子及慢飛天使重溫昔日傳統點心，同一時間也舉行「雞母狗」新書繪本發表會，澎湖縣長陳光復、議員呂黃春金、陳慧玲等人都出席。

雞母狗是澎湖傳統冬至節慶食品，在早期物資生活不富裕的年代，曾經溫暖許多澎湖人童年的小點心，是以糯米團製作成牛、羊、雞、鴨、豬、魚等動物造型，替代祭祖用的三牲，一方面乞求祖先保佑一家圓滿發財，另一方面則說明澎湖人三點水的刻苦精神，用雞母狗替代三牲祭拜祖先。

澎湖縣政府文化局近年來致力於兒童繪本，《蔬菜的島》、《我家的隔壁我家的隔壁》、《晃晃老師的禮物》、《石滬股份有限公司》等，都獲得優良圖書獎表揚，今年再接再厲出版《雞母狗》新書繪本，由花格子寫作、施佳伶繪圖，今日新書發表會也舉行簽書會，應邀前往的縣長陳光復，看見天寒但龍門國小國樂團小朋友還身著短袖衣物，當場允諾每人贈送一套長袖衣服，馬公市長葉竹林、文化局長鄭嘉薇也到場。

另外除了紙本的雞母狗新書發表會，生博館及身障館不約而同都舉行雞母狗體驗製作，生博館開放一般民眾親子參加、身障館則邀請慢飛天使們參加，兵分兩地製作雞母狗，雖然戲法人人會變，但巧妙卻各有不同，大家天馬行空，製作自己心目中的雞母狗動物，不僅趣味橫生，更回到時光長廊，重溫昔日童年過節生活回憶點滴。