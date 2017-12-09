台女首入BBC百大女性 林念慈返母校分享心得

2017-12-09 12:57

〔記者王駿杰／新竹報導〕在尼泊爾推廣婦女衛生教育、創辦「棉樂悅事」（Dharti Mata Sustainable Workshop），為當地女性設計可重複使用布衛生棉的林念慈，一個多月前被英國廣播公司（BBC）評為「年度全球百大女性」，她今受邀回創校20週年的母校玄奘大學，除受贈傑出校友獎，也和在場學弟妹分享她的心路歷程。

玄奘大學主秘曾國修指出，民國94年林念慈於應用心理系畢業，她為改變尼泊爾過去80%婦女仍使用傳統、易孳生病菌由舊布製成衛生墊的衛生問題，6年後撰寫企劃案獲得英國酒商「帝亞吉歐」（Diageo，全球最大蒸餾酒商）第10屆「Keep Walking」夢想資助計畫，以實踐資金1百萬元開創「棉樂悅事」工坊。

35歲的林念慈指出，她曾在尼泊爾擔任志工，發現當地女性衛生概念不足，普遍對身體不夠瞭解，農村婦女都是以舊的衣服或布料做成墊布來充當衛生棉，卻常因清潔與衛生問題發生感染或疾病，於是興起她推廣布衛生棉的念頭，「棉樂悅事」工坊創立後，她藉由推廣、販售可重複使用的布衛生棉，提升當地女性對衛生的認知。

林念慈指出，「棉樂悅事」工坊設立於當地一處有機農業訓練中心，起初許多男性農夫看見團隊生產出來的衛生棉，都感到十分驚訝，她努力推廣、贈送，之後逐漸讓當地民眾願意花錢購買，直到2年前銷量開始增加，而在「棉樂悅事」工作的婦女，也開始主動到校園推廣布衛生棉，逐漸從生產者變成教育者。

林念慈解釋，大部分拋棄式衛生棉有80％的石化成分，扔掉後需花上3至500年才會分解，成為全世界第二大垃圾量，而布衛生棉與早期老一輩在用的衛生棉一樣，是個可清洗、重複使用的純棉吸收體，加上能自然分解，對女性身體與環境都很友善。

被問到獲選BBC年度全球百大女性的感想，林念慈說，得知消息的當下開心又驚訝，這對團隊成員、婦女工作者與農場主人來說，非常鼓舞人心。