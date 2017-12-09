久病成良醫 柯澤豪研發「生醫碳」治療胃潰瘍

2017-12-09 12:21

〔記者王駿杰／新竹報導〕長期研究碳材料的逢甲大學材料系教授柯澤豪，因受胃潰瘍所苦，長年服用西藥，造成嚴重白內障病變，雙眼都更換人工水晶體，但他久病成良醫，研發出碳的最新醫療用途，以「生醫碳」來治療胃腸潰瘍，這項研究成果今天在清大舉行的第一屆碳材料學術研討會上發表。

柯澤豪指出，胃潰瘍多由幽門螺旋桿菌感染造成，症狀包括易餓、胃部不適、漲氣、胃酸，若長期忽視，一旦惡化，容易併發癌症。

柯澤豪回憶，30年前他在美國麻省理工學院任研究員時，就常在食用牛奶、起士後腹瀉，直到鄰居老婦教他吃點烤焦的麵包，情況才好轉，這也引發他研究用碳來治療腸胃疾病的興趣。

據「本草綱目」記載，木炭磨成粉末結合其他中藥材，能緩解腹瀉、脹氣等症狀；現代臨床治療上，碳粉也常用於化學藥品或尿酸中毒者的緊急解毒劑。

柯澤豪指出，他當年深受胃潰瘍困擾，因長期服用含抗生素的西藥，來殺死胃中的幽門螺旋桿菌，不料竟造成嚴重白內障病變，雙眼不得不更換人工水晶體。

於是，柯澤豪終於在民國90年找到一種特殊的新型碳材料，能殺死幽門螺旋桿菌、綠膿桿菌、大腸桿菌等微生物，再經10多年來不斷的實驗改良，終於研發出與人體完全相容、沒有排斥性，長期服用也沒有副作用的碳材料，他稱為「生醫碳」（BioMed Carbon）。

柯澤豪表示，「生醫碳」利用物理殺菌原理，消滅對人體消化道有害的微生物，同時使潰瘍傷口癒合，無毒、無副作用，目前已獲美國藥物發明專利，正準備在美國設立新藥研發公司，計畫與國際大藥廠合作，完成美國FDA臨床試驗認證流程後，即可經由國際大藥廠的通路上市，屆時包括台灣在內的全球胃腸潰瘍患者皆可受惠。