年終台東最大農夫市集 推廣在地健康食材

第二屆台東綠色友善餐廳得獎者與縣長黃健庭（前排中）合影。（記者黃明堂攝）

2017-12-09 12:33

［記者黃明堂／台東報導］年終台東最大的農夫市集「2017台東健康有機農業聯合成果發表暨農產品展售會」今天在鐵花路開市，近60家業者帶來有機蔬果、薑黃粉、茶、米及蜂蜜，更有紅藜、小米與樹豆等在地農產品，傍晚5點半前，民眾都可逛市集選購健康好物。

台東縣政府致力於健康安全飲食的推廣，鼓勵餐廳業者使用有機、友善、在地及生產履歷等食材製作美味的料理，今天同步舉辦「第二屆台東綠色友善餐廳」 標章獎與食材獎獲獎店家頒獎典禮，由縣長黃健庭與議長饒慶鈴、立委劉櫂豪共同頒獎。

縣府農業處表示，本屆共有3家餐廳獲選標章獎，18家餐廳獲選食材獎，比去年成長一倍，顯示越來越多餐廳業者對於環境、在地食材及安心飲食的觀念，已逐漸提升。

其中，正一茶園餐坊、鯊魚黑幫餐廳及七里坡紅藜養生料理同時獲得標章獎及食材獎2星，另外2家獲得食材獎2星的有翠華小館與宏昌客家菜館。

獲選食材獎1星為咊咊叫企業社、崁頂咖啡養生輕食館、烏尼囊工作坊、台11棉花田料理餐館 、佳濱成功旗魚、Grace恩典廚房、海草健康輕食館、大車輪日本料理、沙巴漾山地美食館、衛爾淨生活館、帕堤思咖啡輕食早午餐、響羅雷美食坊餐廳與好漁日mahimahi today等。

市集現場也邀請本次食農教育的業者帶來現場DIY體驗，拉近與民眾的互動，有「台東原生應用植物園」手作DIY體驗、東海岸線上的「慕樂諾斯自然農場」自製海鹽DIY體驗；此外，本次也結合「106年度台東農村地區友善環境增能推廣計畫成果展」，包含產品展示、品嚐香草茶及影片播放等。