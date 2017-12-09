拉他們一把！靈聖慈善會頒獎助學金給245名清寒生

2017-12-09 12:04

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市靈聖慈善會今天舉辦獎助學金頒發活動，由慈善會理事長邱茂林、市議員曾朝榮等人頒獎，共有245名國中生獲獎。邱茂林表示，藉以鼓勵家境清寒的成績優秀學子，能夠在求學的過程中更無掛礙，實現服務社會的理念。

邱茂林指出，「社團法人靈聖慈善會」成立迄今14年，每年都舉辦清寒獎學金頒獎活動，初期獎助名額，只有原市區學生，縣市合併後，增加霧峰、大里、太平、烏日、潭子、大雅、神岡等區，每所國中提供5個名額，學業成績平均75分以上、操行優良。

邱茂林表示，包括獅子會、同濟會、財團法人立人教育基金會等社團熱心公益，慷慨解囊，活動越辦越大，對於協助清寒學生向學，提供有力支柱；今天在大墩文化中心舉辦的獎助學金頒發活動，共有245名學子獲獎，每人獲頒2500元，共頒發61萬2500元。

獲獎的東峰國中林同學、大德國中劉同學都說，領到獎學金很高興，會存起來當作高中學費，減輕父母負擔；崇倫國中陳同學說，感謝慈善會的協助，讓她可以安心求學，不用為學費擔心。

受邀頒獎的靈聖慈善會永久會員、市議員曾朝榮除感謝慈善會回饋社會、照顧弱勢的精神外，也期勉受獎學生要心存感激，未來有能力後，也能夠效法這種行為，建構祥和社會。

西區區長陳麗珠代表市長林佳龍前來致意，鼓勵受獎同學用功讀書，未來秉持感恩的心回饋社會，讓愛繼續傳遞。