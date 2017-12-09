新北市府免費弱勢肝病檢查 病友家屬道感謝

2017-12-09 11:53

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市9日於市政府一樓大廳為身障朋友免費做肝病、血液常規、癌症指數檢查，並加做腹部超音波檢查，市長朱立倫表示，新北市身心障礙人數有16萬5099人，身心障礙者因為身體構造、功能有損傷或不全導致功能的偏離或喪失，即使過學習與訓練，還是難以獨立生活，需要社會給予更多的關懷及協助。

這項免費肝病篩檢為新北市政府與肝病防治學術基金會，以及國際扶輪台北市華中扶輪社愛心善款舉辦。肝基會執行長楊培銘表示，近年學者研究發現B、C型肝炎帶原者，肝功能指數異常，病毒量越高會提高罹患肝硬化及肝癌的風險。而B型肝炎病毒與C型肝炎病毒的傳染途徑類似，皆由血液和體液傳染，像是說穿耳洞、針灸、刺青若沒有用拋棄式的針頭，就有可能造成感染，在經過20至30年的演變後，就有可能逐漸病發肝硬化及肝癌。

一名多重障礙病友莊玄傑，出生10個月時因為發燒，導致腦部受損，影響肢體動作，生活完全無法自理，至今仍必須包尿布、需要母親餵食，24小時不間斷地照護。然而，需要時時刻刻照護的莊媽媽，平常根本不可能抽空就醫看診，這次有機會參與免費保肝篩檢，她內心相當感激，期盼這份溫暖能傳遞給更多身障人士、弱勢家長們，為了孩子為了自己健康地好好的生活下去。