毛小孩伴讀研討會 盼開啟兒童學習新契機

屏東大學特殊教育學系與美國的Reading Education Assistant Dogs（R.E.A.D.）總會合作，辦理「2017學習輔助犬國際學術研討會」。（記者邱芷柔攝）

2017-12-09 11:46

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東大學特殊教育學系去年成立台灣首座學習輔助犬訓練教室，成果備受肯定，今天校方與美國的Reading Education Assistant Dogs（R.E.A.D.）總會合作，辦理學習輔助犬在教育上應用的議題，希望藉此開啟更多孩子們的學習契機。

「學習輔助犬訓練教室」聘任專業馴犬師，協助高屏地區學校，訓練學習輔助犬，陪伴一般兒童及有閱讀障礙小朋友，今年屏東縣政府文化處也與屏東大學合作，舉辦「聽你唸書的狗狗」活動，由學童帶著自己喜愛的讀本讀書給狗聽，藉此培養學童養成自我閱讀及口語表達的習慣。

校方指出，屏東大學的Learning with Assistance Dogs（L.A.Dogs）已加入美國R.E.A.D.中，這次學術研討會包括邀請美國R.E.A.D.總會Merilee Kelley及德國分會執行R.E.A.D.多年的Kimberly Ann Grobholz兩位訓練師到台灣進行專題演講，國內則由副教授祁偉廉介紹台灣R.E.A.D.推動歷程，報名參與研討會的國外專家學者逾120人，希望藉由研討會能強化與深化動物輔助教學相關研究及提升原民、偏鄉學校推動學習輔助犬融入教學的參與機會。

屏東大學校長古源光致詞時也表示，除了針對特殊需求的學生，藉由學習輔助犬提高其閱讀興趣外，現在一般學生比較多時間投入在3C產品的使用，如何增進其閱讀興趣的培養，也期待國內學者能做進一步探討研究。