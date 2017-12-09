冷氣團來襲！清道夫路邊拿夾子吃飯 網友嘆辛苦了....

2017-12-09 14:16

〔即時新聞／綜合報導〕昨（8日）入冬首波冷氣團南下，北台灣下探15、16度，但卻有一名清道夫坐在新北深坑半山腰的坡道旁吃飯，且他吃飯的餐具不是筷子，被網友懷疑是撿垃圾用的夾子。照片被PO到網路上後，網友紛紛感嘆：「辛苦了。」

蔡姓網友在臉書社團《爆廢公社》上PO出3張清道夫坐在路邊吃飯的照片，他頭戴斗笠、穿著藕色外套，以及有點泛白的牛仔褲，坐在半山腰斜坡旁的花圃石階上吃著便當，卻是用著疑似撿垃圾用的夾子當作餐具，身旁還有清潔道路用的掃把和黑色垃圾袋。

其他網友留言對此清道夫表達敬意，「辛苦了阿伯」、「不知道為什麼看了覺得心好酸喔...」、「辛苦伯伯了...但是穿太少了啦」、「天氣冷，希望他保重身體」、「我如果是他小孩我一定很心疼」、「這種天氣真的辛苦了」、「要惜福，路上看到掃地的，舉牌的，辛苦了一天不知有沒有800塊。」

《ETtoday》報導，目擊的網友表示，他在8日中午開車經過深坑雲鄉路，看見這名阿伯疑似使用著撿垃圾的夾子坐在馬路旁用餐，地點位在半山腰，天氣很冷風又大，阿伯穿著單薄卻沒有因冷而蜷曲身體，或許是已經習慣了這種天氣。

該網友不敢打擾阿伯用餐，只是靜靜在一旁觀看，但是他內心感到不捨與敬佩，他表示，「為這些辛苦的清道夫致敬，希望大家能看見社會基層的辛苦。」