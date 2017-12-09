台鐵車票擬不再回收 走電子匝門也能保留票卡

台鐵車票最快明年初將不回收，旅客可走電子匝門也能保留票卡。（記者鄭瑋奇攝）

2017-12-09 10:42

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕民眾搭乘台鐵後，若想將車票留作紀念、蒐集、拿車票回公司報帳時，現在都必須走人工通道，加蓋站章才能將票攜出；若走電子匝門驗票口，出站車票就會被回收。台鐵局表示，經參考其他軌道運輸業者作法，最快明年初，台鐵就將不再回收車票，旅客即便走自動匝門，也可將車票帶回家。

台鐵每日有超過63萬人次搭乘，當中平均約38萬至40萬人次是使用電子票證乘車，今年10月6日國慶連續假期前夕的週五，更首度突破50萬人次使用電子票證乘車；每日僅20萬至25萬人次購買車票搭車。台鐵運務處長張錦松表示，目前匝門只要設定，就可讓門常態開啟及不回收車票，但新制一定會等到元旦連續假期結束後，才會決定要上路實施，避免連假人潮擁擠，加上旅客不熟悉出站要取票流程，會產生阻礙通行情況。

台鐵全台共有409個自動匝門，分散於68車站中，台鐵跟高鐵匝門最大不同，就是台鐵是插入車票後，匝門就會開啟；高鐵是插入車票後，須將車票取出才會開門。台鐵局表示，台鐵這套系統，每分鐘可讀60張車票，旅客插入車票後就可往前走，動線較流暢；但現在偶爾會碰到乘客車票要報帳，但走匝門時車票被回收，需要站務人員幫忙開櫃找出車票。因此，參考其他軌道業者，決定採車票不回收措施，讓民眾搭乘台、高鐵乘車習慣維持一致。

現行台鐵車票回收後，車站保留7天就會銷毀，未來車票不再回收，台鐵局擔心初期民眾不習慣，出站走電子匝門未將票取出的話，後面旅客就無法插票出站；也擔心旅客出站後，覺得不需要車票就隨地亂丟，因此，還再考慮是否在出口，放置回收不要車票的容器。