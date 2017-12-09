世界真美妙！台南國際藝術家聯展帶民眾環遊世界

第2屆「心靈的島嶼」國際藝術家聯展，畫家齊聚一堂。（記者洪瑞琴攝）

2017-12-09 10:56

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南生活美學館與新象畫會合作推出第2屆「心靈的島嶼」國際藝術家聯展，遠自俄羅斯、蒙古、埃及、智利、芬蘭畫家作品「繞地球」來台展覽，讓大家賞作之餘，也看見台灣由「心」出發結交世界朋友。

馮孝英油彩畫作「飛天的魚」。（記者洪瑞琴攝）

新象畫會表示，第1屆「心靈的島嶼 」於2013年在台南公會堂舉辦後，經歷這些年來的互動聯繫，「島嶼連接著島嶼」，從台灣出發、馬來西亞、北京、新加坡、日本、韓國、澳洲、泰國、印度、不丹、埃及、俄羅斯、芬蘭、比利時、法國、德國、美國、智利，連接1個國家就連結1段友誼，對台灣就多一分了解，展開雙臂環抱世界。

馮孝英（中）與夫婿、兒子遠自埃及來參加畫展。（記者洪瑞琴攝）

也因藝術跨建國際友誼橋樑，第1屆聯展有9個國家畫家參與，今年在台南生活美學館第2屆舉辦，擴大規模到21個國家、79位藝術家，約百件的多元藝術創作，其中旅居埃及的畫家馮孝英，更在先生與兒子陪同下返回台灣參加畫展，欣喜藉由畫展重溫故鄉懷念，並且結交更多志同道合朋友。

馮孝英兒子馮凱林的陶釉雕塑作品「第三隻眼」。（記者洪瑞琴攝）

各國呈現藝術形式不同，透過彩筆傳達出人類情感的真誠與熱情。智利的藝術家Rolo Rodolfo Allemand畫作中，描述著幾千年前土著文化被星星引導，來自美洲和大洋洲的土著文化分享相同的星星和許多相同的故事和旅程。

智利藝術家Rolo Rodolfo Allemand畫作（記者洪瑞琴攝）

埃及藝術家Mona表達埃及文明的藝術作品和修道院的精神，就像一個窗戶已經把女孩變成一個雕像，開始了新的希望，並帶有古埃及的起源。

第2屆「心靈的島嶼」國際藝術家聯展，在台南生活美學館展出。（記者洪瑞琴攝）

埃及藝術家Mona作品。（記者洪瑞琴攝）

新象畫會會長莊雅棟作品「流水之歌」。（記者洪瑞琴攝）